"Вам так к лицу весна!" "Сберзвук" и звёзды эстрады записали для россиянок музыкальные поздравления к 8 Марта

"Сберзвук" и звёзды российской эстрады создали музыкальное поздравление для российских женщин. Артисты вместе с редакцией подобрали треки для плейлиста и сопроводили их трогательными словами. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе сервиса.

В проекте приняли участие Леонид Агутин, Валерий Меладзе, Григорий Лепс, Дмитрий Маликов, Николай Басков, Денис Клявер, Эмин и Алексей Чумаков.

Певец и композитор Леонид Агутин для музыкальной открытки выбрал легендарный романтичный трек "Я буду всегда с тобой", который он исполняет вместе с женой — Анжеликой Варум.

"Дорогие наши, любимые, обожаемые, драгоценные наши женщины! Вам так к лицу весна! Пусть в душе вашей она расцветает круглый год! Пусть радость и тепло не покидают вас никогда. Мы, мужчины, вас любим, дорожим вами и не можем без вас жить", — сказал Агутин.

Валерий Меладзе поздравил прекрасных дам композицией "Я не могу без тебя", а Григорий Лепс на 8 Марта решил "сдаться" всем россиянкам: в плейлисте звучит его воодушевляющий трек "Я поднимаю руки". Певец пожелал дамам оставаться такими же красивыми, нежными, желанными и любимыми. Николай Басков присоединился ко всем поздравлениям с хитом "Я буду руки твои целовать".

"Дорогие, любимые, потрясающие наши, неповторимые! Пусть у вас всё будет так, как вы хотите. Пусть улыбка никогда не сходит с лица, а глаза сияют от радости и счастья. Пусть исполнится всё задуманное!" — пожелал артист.

От Дениса Клявера звучит композиция "Тебя удача найдёт". Певец поблагодарил женщин за то, что они украшают собой мир, и напомнил мужчинам, какие слова стоит чаще говорить дамам. Дмитрий Маликов в своём поздравлении сделал акцент на любовь и посвятил прекрасному полу песню "Ты одна, ты такая". Музыкант Эмин от лица всех представителей сильного пола пообещал создавать больше поводов для улыбок и сопроводил поздравление песней "Девочка моя". Алексей Чумаков же выбрал трек "Тут и там" и поблагодарил женскую половину человечества за терпение и любовь.

Кроме того, в плейлист вошли музыкальные композиции группы "Несчастный случай" ("Если б не было тебя"), Филиппа Киркорова ("Полетели"), Николая Носкова ("Это здорово") и многие другие. Послушать поздравления любимых артистов и их треки можно в аудиосервисе "Сберзвук".

Ранее космонавты с борта МКС поздравили женщин с 8 Марта.

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