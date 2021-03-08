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Покорёженная легковушка и следы крови на снегу. Лайф публикует видео с места крупного ДТП под Самарой с семью жертвами

Все жертвы, пятеро молодых людей и две девушки, находились в легковушке.

8 марта 2021, 04:59

Лайф публикует видео с места крупного ДТП под Самарой с семью жертвами. Видео c места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В распоряжении Лайфа оказалось видео с места смертельного ДТП под Самарой, в котором погибло семь человек.

На кадрах видно, что автомобиль Volkswagen Tiguan полностью расплющился после столкновения с фурой. На снегу и в покорёженной легковушке виднеются следы крови.

Напомним, трагедия произошла на старой трассе М5 "Урал", в Волжском районе вблизи села Курумоч. Немецкая иномарка столкнулась с грузовиком Isuzu, перевозившим продукты. Все жертвы, пятеро молодых людей и две девушки, находились в автомобиле Volkswagen. Одна из погибших — несовершеннолетняя.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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