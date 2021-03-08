Американского рэпера Chucky Trill застрелили в собственной машине

Как рассказали в местной полиции, пока стрелка не нашли. Неизвестны и его мотивы. Однако там уточнили, что за час до убийства на том же шоссе произошла ещё одна стрельба. При этом после расстрела Кори несколько часов оставался жив. Медики всё это время боролись за его жизнь, но спасти его не удалось. От полученных ранений музыкант скончался. Поклонники выражают соболезнования супруге рэпера.