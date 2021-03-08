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Категорий: 18

Американского рэпера Chucky Trill застрелили в собственной машине

Мотивы преступника неизвестны.

8 марта 2021, 08:25

Фото © Instagram / chuckytrillofficial

В США погиб 33-летний рэпер Кори Детидж, известный под псевдонимом Chucky Trill. Как сообщает NME, музыкант был застрелен в собственном автомобиле на одной из магистралей штата Джорджия.

Как рассказали в местной полиции, пока стрелка не нашли. Неизвестны и его мотивы. Однако там уточнили, что за час до убийства на том же шоссе произошла ещё одна стрельба. При этом после расстрела Кори несколько часов оставался жив. Медики всё это время боролись за его жизнь, но спасти его не удалось. От полученных ранений музыкант скончался. Поклонники выражают соболезнования супруге рэпера.

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А ранее Лайф рассказывал, что в американском городе Пайн-Блаффе (штат Арканзас) школьник застрелил своего одноклассника в первый день очных занятий, после чего скрылся.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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