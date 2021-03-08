Володин резко отреагировал на блокировку публикаций российских СМИ в "Фейсбуке"

Он напомнил, что подобное происходит далеко не в первый раз.

Блокировка ряда российских СМИ в соцсети Facebook не только неприемлемо, но и напрямую нарушает национальное законодательство РФ, а также право на распространение и получение информации. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Со стороны соцсети Facebook подобное происходит не впервые, ранее так же поступали Instagram и Twitter. Считаю, что такое неприемлемо. Это нарушает наше национальное законодательство", — цитирует Володина сайт Госдумы.

Роспотребнадзор к "Фейсбуку" уже выдвинул требование восстановить доступ к информации, размещённой в официальных аккаунтах нескольких российских СМИ, о задержании сторонников украинской неонацистской группы МКУ силами ФСБ России.