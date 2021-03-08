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Регион
Опубликовано 8 марта 2021, 11:18

Володин резко отреагировал на блокировку публикаций российских СМИ в "Фейсбуке"

Фото © ТАСС

Фото © ТАСС

Он напомнил, что подобное происходит далеко не в первый раз.

Блокировка ряда российских СМИ в соцсети Facebook не только неприемлемо, но и напрямую нарушает национальное законодательство РФ, а также право на распространение и получение информации. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Со стороны соцсети Facebook подобное происходит не впервые, ранее так же поступали Instagram и Twitter. Считаю, что такое неприемлемо. Это нарушает наше национальное законодательство", — цитирует Володина сайт Госдумы.

Роскомнадзор потребовал от Facebook разблокировать публикации российских СМИ
Роскомнадзор потребовал от Facebook разблокировать публикации российских СМИ

Роспотребнадзор к "Фейсбуку" уже выдвинул требование восстановить доступ к информации, размещённой в официальных аккаунтах нескольких российских СМИ, о задержании сторонников украинской неонацистской группы МКУ силами ФСБ России.

Напоминаем, что своё мнение по поводу данной блокировки также высказал сенатор Алексей Пушков.

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