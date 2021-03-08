Мясников назвал самые полезные продукты для женщин

Врач и телеведущий Александр Мясников в Международный женский день рассказал, какие продукты наиболее необходимы женщинам для поддержания здоровья. По его мнению, в первую очередь стоит обратить внимание на потребление кальция в сочетании с витамином D. Также он посоветовал употреблять печень трески, а для получения кальция включить в рацион сыры, йогурты, молоко, творог, апельсиновый сок.