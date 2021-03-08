Мясников назвал самые полезные продукты для женщин
Врач напомнил, что в рационе должны быть сыр, рыба и сок.
Фото © Instagram / Dr.Myasnikov.ru
Врач и телеведущий Александр Мясников в Международный женский день рассказал, какие продукты наиболее необходимы женщинам для поддержания здоровья. По его мнению, в первую очередь стоит обратить внимание на потребление кальция в сочетании с витамином D. Также он посоветовал употреблять печень трески, а для получения кальция включить в рацион сыры, йогурты, молоко, творог, апельсиновый сок.
"Ещё один очень полезный продукт — брокколи: предотвращает онкологию, содержит достаточное количество различных микроэлементов и витаминов, в особенности фолиатов", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".
Доктор отметил, что для здоровья женщины важна выработка эстрогенов, которая повышается за счёт употребления соевых бобов, сыра тофу, льняного масла, куркумы, красного винограда, персиков и чеснока. Также он рекомендовал регулярно есть достаточное количество ненасыщенных жиров.
А до этого Мясников назвал уникальный продукт со множеством полезных свойств. В нём, по словам врача, содержатся цинк, хром и селен, являющиеся важными и зачастую дефицитными микроэлементами для многих людей.
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