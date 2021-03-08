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"Счёт исчисляется днями": Врач предупредил о смертельном последствии коронавируса у детей

Инфекция может вызывать у юных пациентов мультисистемное воспаление организма.

8 марта 2021, 12:39
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Коронавирус может спровоцировать развитие у детей смертельно опасного синдрома, похожий на Кавасаки. Об этом предупредил врач-педиатр Московской детской клинической больницы № 9 имени Сперанского Григорий Шеянов.

"Синдром, похожий на Кавасаки. В РФ его называют мультисистемным воспалением, или Кавасаки-подобным воспалением. Встречается у детей 8–11-х лет", — сказал педиатр в беседе с Ura.ru.

По словам врача, смертность при развитии мультисистемного воспаления составляет 10–20 процентов. Шеянов объяснил, что показатель высок, поскольку "после заражения счёт исчисляется днями".

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С его слов, в Москве уже было зарегистрировано несколько десятков случаев этого заболевания. Врач также перечислил симптомы, при наличии которых ребёнка следует немедленно везти в больницу, а именно — сильное повышение температуры, вялость, симптомы интоксикации, фарингит, увеличение шейных лимфоузлов, конъюнктивит, покраснение глаз и потрескавшиеся губы.

Напоминаем, что ранее Голикова заявила об устойчивом снижении смертности от коронавируса в России.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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