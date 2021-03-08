Заммэра Москвы оценила вероятность принудительной вакцинации россиян от ковида

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова оценила вероятность проведения в России принудительной вакцинации от коронавируса. Она высказала своё мнение в интервью Антону Красовскому в программе "Антонимы".

"Есть вакцины, вакцинация которыми принципиальна. Я не скажу, что я бы сделала её обязательной от CoViD-19. Но есть определённые заболевания, особенно у детей, которые действительно несут колоссальные риски", — приводит слова вице-мэра RT.

Помимо этого, она высказалась и о приобретённом москвичами иммунитете. По её мнению, он сформировался за те полгода, которые Москва находилась в состоянии локдауна. Ракова полагает, что важную роль в образовании популяционного иммунитета сыграло снятие ограничений, так как уже в сентябре начали работать почти все заведения и общественные места. А в Европе, которая закрыта уже год, любое послабление вызовет очередную вспышку заболеваемости коронавирусом.

А Лайф напоминает, что в России за сутки было зарегистрировано чуть более десяти тысяч случаев заболевания ковидом.

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