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В России за сутки выявили чуть больше 10 тысяч случаев коронавируса

Почти столько же пациентов выздоровели и выписались из больниц.

8 марта 2021, 07:43
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская

В России за минувшие сутки выявили 10 253 новых случая коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперштаб по мониторингу эпидемиологической ситуации в стране.

Наибольшее число заболевших зафиксировали в Москве. Там со вчерашнего дня CoViD-19 подтвердился у 1421 человека. В Санкт-Петербурге — 956 новых случаев, в Подмосковье — 746. Отмечается, что полностью выздоровело накануне 10 322 пациента.

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По данным штаба, с начала эпидемии в России ковидом переболело уже 4 333 029 человек. Из них вылечилось 3 922 246 пациентов, а скончалось — 89 473. Остальные находятся на лечении.

Как ранее сообщал Лайф, на сегодняшний день число привившихся от коронавируса уже превысило 300 миллионов человек.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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