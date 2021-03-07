Забытая чемпионка: она побеждала саму Загитову, а теперь канула в Лету

Февраль 2021 года. Москва, "Мегаспорт". Финал Кубка России по фигурному катанию. Занявшая восьмое место Софья Самодурова, быстро отстрелявшись на интервью, ещё минут 15 стоит и ждёт, хотя обычно фигуристы стремятся поскорее скрыться в подтрибунном помещении, особенно после не самых удачных прокатов. Чего же ждала Соня? Она просто хотела обнять свою подругу Елизавету Туктамышеву, которая только что, впервые за шесть лет, отобралась на чемпионат мира.

Фото © t.me / nastyafigurka

Самодурова всегда называла Туктамышеву своей подругой, ориентиром, путеводной звездой. И в этом вся Соня — искренняя, честная и умеющая от души восхищаться чужими успехами. А вот её главный карьерный триумф для многих остался несправедливо забытым. Самодурова — чемпионка Европы! Наши спортсменки неизменно выигрывают континентальное первенство с 2014 года, но других до сих пор помнят и любят: Липницкую, Туктамышеву, Медведеву, Загитову, Косторную. А вот Самодурова как возникла буквально из ниоткуда, так там же в итоге, к сожалению, и оказалась.

Самодурова не была звездой на юниорском уровне и даже в группе Алексея Мишина довольствовалась ролью второй скрипки: первая там уже лет десять как неизменна — это Туктамышева. Однако в свой первый взрослый сезон юная Софья ворвалась мощно: серебро и бронза на этапах серии Гран-при и автоматическое попадание в финал. На отборочном чемпионате России Самодурова стала шестой, но если вычесть юниорок, то третьей. А это означало, что фигуристка поедет представлять страну на чемпионат Европы — не зря опережала Евгению Медведеву в Саранске.

На самом континентальном первенстве в Минске Софью никто не рассматривал как фаворитку — всё внимание было приковано к Алине Загитовой, которая не совсем ровно проводила постолимпийский сезон. Но Самодурова отчаянно гналась за чемпионкой: на Rostelecom Cup 2018 Самодурова проиграла Загитовой 25 баллов, а на чемпионате России — всего 2,3 балла. На судьбоносном чемпионате Европы и вовсе случилась сенсация: Алина откровенно завалила произвольную программу, что позволило Соне стать первой с не самым выдающимся, но зато кристально чистым прокатом.

Есть ли ощущение, что Загитову обыгрывать неприлично? Да, такое чувство приходит. Она же олимпийская чемпионка, а я провожу только первый сезон. Но успокаиваться рано. Алексей Мишин сказал: "Не выпрыгивай из штанов". Просто буду готовиться дальше Софья Самодурова Чемпионка Европы 2019 года

Самодурова с тренером Мишиным. Фото © ТАСС / Наталия Федосенко

Алексей Мишин всегда был мастером деликатного и изящного комментария, и тогда он выдал речь, в которой и похвалил свою ученицу, и отдал должное сильной сопернице.

Её победу нельзя рассматривать как стечение обстоятельств. Она заняла своё место, потому что по технике прыжков, по балансировке движений, по хореографии программ она и должна была стать одной из первых. Соня выиграла чемпионат, но не превзошла Алину Загитову, у которой титул олимпийской чемпионки и которая мастерски владеет элементами Алексей Мишин Заслуженный тренер России

Тогда в Минске все всё понимали: Самодурова объективно не стала сильнее Загитовой, но при этом завоевала важный титул. А ей будто не давали насладиться моментом, постоянно опуская с небес на землю. И вот к чему это привело: такого момента славы в карьере Сони больше не случалось.

Уже на чемпионате мира в Сайтаме всё вернулось на круги своя: Самодурова стала лишь восьмой, а Загитова победила (оторвавшись от Сони почти на 29 баллов). С тех пор ученица Алексея Мишина лишь раз поднималась на верхнюю ступень пьедестала почёта, да и то это был второсортный турнир из категории "челленджер". Она успела воспользоваться слабостью олимпийской чемпионки, а затем, когда взрослое катание заполонили мастерицы четверных прыжков, у скромницы из Красноярска не было ни единого шанса.

К Самодуровой не была благосклонной не только судьба, но и судьи. Её невысокие прыжки зачастую не могли разглядеть, а оценку за компоненты не повысил даже титул чемпионки Европы.

Соня особо не жаловалась, но, когда на чемпионате России в Красноярске после проката, где она была готова разрыдаться, её вдруг стали спрашивать о соперничестве с суперфигуристками Тутберидзе, на чемпионку Европы было больно смотреть. Выиграв титул, которого нет у тех же Трусовой и Щербаковой, она так и не смогла завоевать должного уважения к себе, хотя, конечно, давно его заслужила.

Сейчас Соня повзрослела, вроде бы даже выучила тройной аксель, который обещает вот-вот презентовать на соревнованиях, и продолжает идти своей дорогой в фигурном катании. Большая победа в её карьере уже есть, осталось только доказать, что она не была случайной.

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