Бомбардировщики США устроили "авиапарад" в небе над Ближним Востоком

На Ближнем Востоке американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress успешно провели полёт над регионом. В манёврах принимали участие самолёты из ряда региональных держав-партнёров. Об этом заявили в "Твиттере" Центрального командования (CENTCOM) ВС США.

В ведомстве отметили, что в полёте участвовали два B-52H Stratofortress. Их целью было сдерживание военной агрессии в регионе и заверение союзников в готовности содействовать безопасности на Ближнем Востоке. В манёврах принимали участие самолёты из Израиля, Катара, Саудовской Аравии и других стран.