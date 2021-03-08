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Бомбардировщики США устроили "авиапарад" в небе над Ближним Востоком

В манёврах принимали участие самолёты из Израиля, Катара, Саудовской Аравии и других стран.

8 марта 2021, 13:03
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/centcom" target="_blank" rel="noopener noreferrer">centcom</a></p>

Фото © Twitter / centcom

На Ближнем Востоке американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress успешно провели полёт над регионом. В манёврах принимали участие самолёты из ряда региональных держав-партнёров. Об этом заявили в "Твиттере" Центрального командования (CENTCOM) ВС США.

В ведомстве отметили, что в полёте участвовали два B-52H Stratofortress. Их целью было сдерживание военной агрессии в регионе и заверение союзников в готовности содействовать безопасности на Ближнем Востоке. В манёврах принимали участие самолёты из Израиля, Катара, Саудовской Аравии и других стран.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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