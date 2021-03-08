Бомбардировщики США устроили "авиапарад" в небе над Ближним Востоком
В манёврах принимали участие самолёты из Израиля, Катара, Саудовской Аравии и других стран.
Фото © Twitter / centcom
На Ближнем Востоке американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress успешно провели полёт над регионом. В манёврах принимали участие самолёты из ряда региональных держав-партнёров. Об этом заявили в "Твиттере" Центрального командования (CENTCOM) ВС США.
A pair of U.S. Air Force B-52H “Stratofortresses” flew a multinational patrol mission across the #MiddleEast from @TeamMinot today to deter aggression and reassure partners and allies @USAFCENT @MOD_Qatar @modgovksa #B52— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 7, 2021
https://t.co/dAEOYtRbgt pic.twitter.com/yPQEqywrnH
В ведомстве отметили, что в полёте участвовали два B-52H Stratofortress. Их целью было сдерживание военной агрессии в регионе и заверение союзников в готовности содействовать безопасности на Ближнем Востоке. В манёврах принимали участие самолёты из Израиля, Катара, Саудовской Аравии и других стран.
Президент США Джо Байден ранее допустил пересмотр полномочий лидера страны по применению американской армии за рубежом.
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