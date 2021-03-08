В этом году в России испытают новый беспилотник "Альтиус"
Данный вид вооружения будет использовать высокоточные управляемые ракеты и корректируемые авиабомбы.
Фото © Министерство обороны РФ
На лето этого года запланированы испытания опытного образца российского разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) "Альтиус". Они будут проходить с применением всего спектра управляемого вооружения, включая высокоточные ракеты.
"На лето этого года запланированы испытательные полёты опытного образца "Альтиуса" с нанесением первых авиаударов по мишеням на полигонах управляемым вооружением класса "воздух — поверхность", в том числе высокоточными управляемыми ракетами и корректируемыми авиабомбами из состава комплекса, разработанного специально для БПЛА", — цитирует РИА "Новости" свой источник в оборонно-промышленном комплексе.
Источник издания отметил, что в ходе испытаний будут отрабатываться программы типовых ударных вылетов для "Альтиуса" с уничтожением таких целей, как танки, легкобронированная техника, скопления живой силы условного противника, позиции различных средств поражения, включая артиллерию.
А ещё Лайф рассказывал, что в России решили создать летающие роем реактивные беспилотники. В основе комплекса будут малые БПЛА в форм-факторе крылатой ракеты. Их планируется сконструировать с реактивным двигателем, удлинённым фюзеляжем, складывающимся крылом, технологией "стелс" и специальным покрытием.
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