Наводит ужас на всех: жители дома в Ленобласти пожаловались на держащего их в страхе соседа
По их словам, ранее мужчина был судим за жуткое преступление — расчленил тело собственной матери.
Жители дома в Ленобласти пожаловались на держащего их в страхе соседа. Видео © VK / ДНД "Муринский патруль"
Жители многоквартирного дома в городе Мурино Ленинградской области пожаловались на буйного соседа, который, по их словам, наводит ужас на всех. Об этом сообщается в группе ДНД "Муринский патруль" в соцсети "ВКонтакте".
По словам жильцов, мужчина часто и много выпивает и в таком состоянии ведёт себя неадекватно. Кроме того, он любит слушать громко хард-рок-музыку. Граждане рассказали о недавнем инциденте, когда ночью сосед-агрессор "сражался" при помощи ножа и табуретки с металлической дверью, отделяющей лифтовую от квартир. Также ранее за мужчиной отмечали выплёскивание содержимого бутылок из окна, а однажды он даже поджёг женщине коврик и часть двери в квартиру.
Кроме того, люди навели справки и полагают, что их неадекватный сосед был судим за жуткое преступление: по их данным, это тот же человек, который в 2010 году расчленил свою умершую мать в Сертолове.
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