Меган Маркл призналась, что её посещали мысли о самоубийстве

Супруга британского принца Гарри герцогиня Сассекская Меган Маркл рассказала, что её посещали мысли о самоубийстве. По её словам, это происходило до того, как пара приняла решение отказаться от выполнения королевских обязанностей.

"Я просто не хотела больше жить. Это была очень ясная, реальная и пугающе постоянная мысль", — сказала она в эфире CBS News.

Маркл отметила, что "ей стыдно было признаться в этом" мужу. Супруга принца Гарри добавила, что, когда она сообщила членам королевской семьи, что ей необходимо "обратиться куда-нибудь за помощью", ей запретили это делать, поскольку такие действия "не пошли бы на пользу" всей семье.

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