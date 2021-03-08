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Меган Маркл призналась, что её посещали мысли о самоубийстве

Она также рассказала, что ей сложно было признаться в этом мужу.

8 марта 2021, 05:23
<p>Фото © PA / ТАСС</p>

Фото © PA / ТАСС

Супруга британского принца Гарри герцогиня Сассекская Меган Маркл рассказала, что её посещали мысли о самоубийстве. По её словам, это происходило до того, как пара приняла решение отказаться от выполнения королевских обязанностей.

"Я просто не хотела больше жить. Это была очень ясная, реальная и пугающе постоянная мысль", — сказала она в эфире CBS News.

"Я делала всё, что они мне велели": Меган Маркл заявила, что королевская семья заставляла её молчать

"Я делала всё, что они мне велели": Меган Маркл заявила, что королевская семья заставляла её молчать

Маркл отметила, что "ей стыдно было признаться в этом" мужу. Супруга принца Гарри добавила, что, когда она сообщила членам королевской семьи, что ей необходимо "обратиться куда-нибудь за помощью", ей запретили это делать, поскольку такие действия "не пошли бы на пользу" всей семье.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл объявили о намерении отказаться от королевского статуса и денег в январе 2020 года. Елизавета II была не в восторге от решения супругов. Чтобы обсудить вопрос, королева созвала членов семьи на экстренное совещание. 13 января глава британской монархии заявила, что поддерживает наследников. В феврале текущего года Гарри и Меган подтвердили своё решение о том, что не намерены возвращаться в королевскую семью.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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