Александр Емельяненко ответил на вызов Дацика на бой

Российский боец Александр Емельяненко заявил, что никакого поединка с Вячеславом Рыжим Тарзаном Дациком не будет. Он считает, что такая битва не интересна никому.

"Никакого боя не будет. Все прекрасно понимают, что я Дацика побью. Никто не будет платить мне гонорар, который я попрошу за этот бой. Дацик никому не интересен. Видели, как он боксировал? Как он последний бой провёл? Абсолютно никакой. Мёртвый", — заявил Емельяненко в интервью YouTube-каналу KOVALENKO.

Он признался, что уже и не помнит, из-за чего вообще начался конфликт с Дациком. У Емельяненко нет каких-либо претензий к Вячеславу. Равно как и интереса.

А недавно Емельяненко договорился о поединке с рэпером Джиганом.

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