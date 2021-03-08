Российские десантники поздравили женщин с высоты 1000 метров — видео
После приземления военные вручили девушкам цветы.
Российские десантники записали поздравление женщинам с 8 Марта с высоты 1000 метров. Ролик опубликован на ютуб-канале Министерства обороны РФ.
"Лучшие парашютисты после загрузки в самолёт Ан-26 поднялись на высоту 4000 метров и совершили высотный прыжок с парашютными системами специального назначения "Стайер", в ходе которого развернули флаг ВДВ и плакат с надписью "С 8 Марта", — рассказали в ведомстве.
Когда до земли оставалось около тысячи метров, военнослужащие Воздушно-десантных войск записали поздравление на видео, а после приземления на аэродром лично поздравили девушек, которые ждали их на взлётной полосе, и вручили им цветы.
Ранее с 8 Марта российских женщин поздравили сотрудники Росгвардии, активисты Общественного народного фронта (ОНФ), активисты "Молодой гвардии" и даже космонавты, находящиеся на борту Международной космической станции.
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