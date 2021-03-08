Подозреваемого в убийстве шестилетнего сына полицейского из Москвы уволили из органов
40-летний правоохранитель задержан.
Фото © VK / Министерство внутренних дел РФ
Сотрудника управления ГИБДД УМВД РФ по г.Москве, подозреваемого в убийстве шестилетнего сына, уволили из правоохранительных органов. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД России.
"По данному факту назначена служебная проверка, по результатам которой сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и будет привлечён к ответственности", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
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Напомним, тело шестилетнего мальчика было найдено в одной из квартир Москвы минувшей ночью. Вызов поступил от соседей, которых отец ребёнка попросил о помощи. На месте он заявил, что его сын упал с кровати, однако позже на допросе рассказал, что в квартиру якобы кто-то ворвался и избил мальчика. Полицейские же считают, что мужчина убил сына в состоянии сильного алкогольного опьянения.
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