Подозреваемого в убийстве шестилетнего сына полицейского из Москвы уволили из органов

"По данному факту назначена служебная проверка, по результатам которой сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и будет привлечён к ответственности", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Напомним, тело шестилетнего мальчика было найдено в одной из квартир Москвы минувшей ночью. Вызов поступил от соседей, которых отец ребёнка попросил о помощи. На месте он заявил, что его сын упал с кровати, однако позже на допросе рассказал, что в квартиру якобы кто-то ворвался и избил мальчика. Полицейские же считают, что мужчина убил сына в состоянии сильного алкогольного опьянения.