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Подозреваемого в убийстве шестилетнего сына полицейского из Москвы уволили из органов

40-летний правоохранитель задержан.

8 марта 2021, 11:03

Фото © VK / Министерство внутренних дел РФ

Сотрудника управления ГИБДД УМВД РФ по г.Москве, подозреваемого в убийстве шестилетнего сына, уволили из правоохранительных органов. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД России.

"По данному факту назначена служебная проверка, по результатам которой сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и будет привлечён к ответственности", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

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Напомним, тело шестилетнего мальчика было найдено в одной из квартир Москвы минувшей ночью. Вызов поступил от соседей, которых отец ребёнка попросил о помощи. На месте он заявил, что его сын упал с кровати, однако позже на допросе рассказал, что в квартиру якобы кто-то ворвался и избил мальчика. Полицейские же считают, что мужчина убил сына в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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