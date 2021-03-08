Семилетнего мальчика нашли убитым в Москве. Под подозрением — его отец

Тело семилетнего мальчика с признаками насильственной смерти обнаружили в одной из квартир на юге Москвы. По подозрению в расправе над ребёнком задержан его отец, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

"В ночь с 7 на 8 марта в квартире одного из жилых домов, расположенных по Пролетарскому проезду в городе Москве, обнаружено тело малолетнего ребёнка 2014 года рождения с признаками насильственной смерти", — рассказала Иванова.

Следователи выяснили, что в квартире в момент гибели мальчика был его отец. По предварительной версии, мужчина убил сына. 40-летний подозреваемый уже задержан, причины страшной расправы уточняются. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве.

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