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Семилетнего мальчика нашли убитым в Москве. Под подозрением — его отец

Чудовищное преступление было совершено в одном из многоэтажных домов по Пролетарскому проезду.

8 марта 2021, 07:41
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Тело семилетнего мальчика с признаками насильственной смерти обнаружили в одной из квартир на юге Москвы. По подозрению в расправе над ребёнком задержан его отец, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

"В ночь с 7 на 8 марта в квартире одного из жилых домов, расположенных по Пролетарскому проезду в городе Москве, обнаружено тело малолетнего ребёнка 2014 года рождения с признаками насильственной смерти", — рассказала Иванова.

Следователи выяснили, что в квартире в момент гибели мальчика был его отец. По предварительной версии, мужчина убил сына. 40-летний подозреваемый уже задержан, причины страшной расправы уточняются. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве.

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А накануне в Подмосковье произошло чудовищное убийство бабушки и трёх её внуков. Женщину с детьми зарезал 32-летний племянник. СКР показал видео с места жестокой расправы.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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