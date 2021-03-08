Семилетнего мальчика нашли убитым в Москве. Под подозрением — его отец
Чудовищное преступление было совершено в одном из многоэтажных домов по Пролетарскому проезду.
Фото © Pixabay
Тело семилетнего мальчика с признаками насильственной смерти обнаружили в одной из квартир на юге Москвы. По подозрению в расправе над ребёнком задержан его отец, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
"В ночь с 7 на 8 марта в квартире одного из жилых домов, расположенных по Пролетарскому проезду в городе Москве, обнаружено тело малолетнего ребёнка 2014 года рождения с признаками насильственной смерти", — рассказала Иванова.
Следователи выяснили, что в квартире в момент гибели мальчика был его отец. По предварительной версии, мужчина убил сына. 40-летний подозреваемый уже задержан, причины страшной расправы уточняются. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве.
Олигофрен в буйном помешательстве: Лайф узнал о подозреваемом в убийстве родной тёти и трёх племянников
А накануне в Подмосковье произошло чудовищное убийство бабушки и трёх её внуков. Женщину с детьми зарезал 32-летний племянник. СКР показал видео с места жестокой расправы.
Выбор редакции
Американского рэпера Chucky Trill застрелили в собственной машине
Число пострадавших в ДТП с "гелендвагеном" и такси в центре Москвы достигло пяти человек
Мать и двое маленьких детей погибли при пожаре в Омской области
Российских женщин оригинально поздравили с 8 Марта кавером на песню "Бетономешалка"
Дмитрий Медведев поздравил россиянок с 8 Марта
Комментариев: 0