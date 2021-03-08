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Названы причина и виновник жуткого ДТП под Самарой, где погибли семь человек

От удара иномарку буквально расплющило.

8 марта 2021, 07:11

Виновником аварии в Самарской области, в результате которой погибло семь человек, по предварительным данным, оказался водитель легковушки, который выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА "Новости".

"Предварительно, виновен водитель Volkswagen. Он выехал на встречную полосу", — сказал собеседник агентства.

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Напомним, жуткое ДТП произошло сегодня утром вблизи села Курумоч Волжского района. Автомобиль Volkswagen Tiguan полностью расплющился после столкновения с грузовиком Isuzu. Все семеро погибших — пятеро парней и две девушки — находились в легковой иномарке.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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