Названы причина и виновник жуткого ДТП под Самарой, где погибли семь человек
От удара иномарку буквально расплющило.
Виновником аварии в Самарской области, в результате которой погибло семь человек, по предварительным данным, оказался водитель легковушки, который выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА "Новости".
"Предварительно, виновен водитель Volkswagen. Он выехал на встречную полосу", — сказал собеседник агентства.
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Напомним, жуткое ДТП произошло сегодня утром вблизи села Курумоч Волжского района. Автомобиль Volkswagen Tiguan полностью расплющился после столкновения с грузовиком Isuzu. Все семеро погибших — пятеро парней и две девушки — находились в легковой иномарке.
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