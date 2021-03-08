Жители Миннеаполиса вышли на митинг перед началом суда по делу Джорджа Флойда. Видео © Twitter / Terrence Daniels

В американском Миннеаполисе (штат Миннесота) сотни человек вышли на митинг перед зданием суда, где сегодня начнутся слушания по делу о смерти афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего в результате жёсткого задержания сотрудниками полиции.

Как сообщает издание Star Tribune, акция состоялась накануне. На ней выступили друзья Флойда, общественные деятели, проповедники и представители правозащитных организаций. Участники мирно прошли по улицам, скандируя лозунги в поддержку справедливого суда. Мероприятие прошло без задержаний и прочих инцидентов.

В то же время сообщается, что власти города решили перестраховаться и заранее оградили здание суда бетонными препятствиями и забором. Стоит отметить, что, по некоторым данным, на обеспечение порядка было выделено около одного миллиона долларов.

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