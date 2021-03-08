Жители Миннеаполиса вышли на митинг перед началом суда по делу Джорджа Флойда — видео
Акция прошла без происшествий.
Жители Миннеаполиса вышли на митинг перед началом суда по делу Джорджа Флойда. Видео © Twitter / Terrence Daniels
В американском Миннеаполисе (штат Миннесота) сотни человек вышли на митинг перед зданием суда, где сегодня начнутся слушания по делу о смерти афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего в результате жёсткого задержания сотрудниками полиции.
Как сообщает издание Star Tribune, акция состоялась накануне. На ней выступили друзья Флойда, общественные деятели, проповедники и представители правозащитных организаций. Участники мирно прошли по улицам, скандируя лозунги в поддержку справедливого суда. Мероприятие прошло без задержаний и прочих инцидентов.
В то же время сообщается, что власти города решили перестраховаться и заранее оградили здание суда бетонными препятствиями и забором. Стоит отметить, что, по некоторым данным, на обеспечение порядка было выделено около одного миллиона долларов.
Напомним, Джордж Флойд погиб после того, как полицейский Дерек Шовин задержал его и применил жёсткий захват, буквально задушив мужчину коленом. После этого жители Миннеаполиса вышли на улицы и начали громить магазины и жечь полицейские участки. К ним присоединились другие города и даже страны, люди массово стали выходить на митинги и шествия. Позже движение за права темнокожих обрело название Black Lives Matter ("Жизни чёрных важны").
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