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Регион
Опубликовано 30 января 2021, 01:12

Движение Black Lives Matter номинировано на Нобелевскую премию мира

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

По мнению автора инициативы, оно стало глобальной силой в борьбе с неравенством и расизмом.

Движение Black Lives Matter номинировано на Нобелевскую премию мира 2021 года. Об этом сообщает The Guardian.

С инициативой выступил норвежский депутат Петтер Эйде. Он отметил, что призывы BLM к борьбе с расизмом и системным изменением вышли за пределы США и распространились по всему миру.

Я считаю, что одна из ключевых проблем, с которыми мы сталкиваемся в Америке, а также в Европе и Азии, — это усиление конфликта, основанного на неравенстве. Black Lives Matter стало очень важным всемирным движением в борьбе с расовой несправедливостью, — подчеркнул политик.

По словам Эйде, движение сумело мобилизовать все слои общества, а не только темнокожих, и получило наиболее широкий размах среди себе подобных.

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Крайний срок подачи заявок на Нобелевскую премию мира истекает 1 февраля, к концу марта комитет составит шорт-лист. Победителя определят в октябре, церемония награждения назначена на 10 декабря.

Напомним, минувшим летом (после того, как жёсткие действия полиции при задержании темнокожего Джорджа Флойда привели к его смерти) в США начались массовые протесты. На их фоне всемирную популярность приобрёл лозунг Black Lives Matter, призывающий прекратить расистский произвол и запретить правоохранителям применять смертельные приёмы против граждан.

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Дарья Хомякова
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