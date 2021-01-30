По мнению автора инициативы, оно стало глобальной силой в борьбе с неравенством и расизмом.

Движение Black Lives Matter номинировано на Нобелевскую премию мира 2021 года. Об этом сообщает The Guardian.

С инициативой выступил норвежский депутат Петтер Эйде. Он отметил, что призывы BLM к борьбе с расизмом и системным изменением вышли за пределы США и распространились по всему миру.

— Я считаю, что одна из ключевых проблем, с которыми мы сталкиваемся в Америке, а также в Европе и Азии, — это усиление конфликта, основанного на неравенстве. Black Lives Matter стало очень важным всемирным движением в борьбе с расовой несправедливостью, — подчеркнул политик.

По словам Эйде, движение сумело мобилизовать все слои общества, а не только темнокожих, и получило наиболее широкий размах среди себе подобных.

Крайний срок подачи заявок на Нобелевскую премию мира истекает 1 февраля, к концу марта комитет составит шорт-лист. Победителя определят в октябре, церемония награждения назначена на 10 декабря.