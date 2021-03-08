Турция предостерегла США от давления на неё из-за С-400

Давление на Турцию со стороны США в связи с приобретением у России зенитных ракетных систем С-400 может иметь обратные последствия. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. Так он прокомментировал решение властей США, которые 14 декабря 2020 года объявили о введении рестрикций в отношении Управления оборонной промышленности Турции, его руководителя и ещё трёх граждан республики в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

"Когда другая страна приходит к нам с максималистской позицией и выдвигает требования в духе "либо будет по-нашему, либо никак", то такой подход подталкивает нас в других направлениях", — сказал он в интервью Bloomberg.

Калын отметил, что Турция может располагать системами С-400 так, чтобы это не нарушало систему обороны НАТО. Он также отметил, что спорные вопросы можно решить за счёт конструктивного диалога в открытом и честном ключе, но, по его словам, американские политики должны понять, насколько серьёзно Турция относится к этим вопросам. Представитель Реджепа Тайипа Эрдогана напомнил, что решение о приобретении С-400 было принято далеко не за одну ночь.

Авторы