Турция предостерегла США от давления на неё из-за С-400
Там отметили, что все спорные вопросы можно решить за счёт конструктивного диалога.
Фото © EPA / ТАСС
Давление на Турцию со стороны США в связи с приобретением у России зенитных ракетных систем С-400 может иметь обратные последствия. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. Так он прокомментировал решение властей США, которые 14 декабря 2020 года объявили о введении рестрикций в отношении Управления оборонной промышленности Турции, его руководителя и ещё трёх граждан республики в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).
"Когда другая страна приходит к нам с максималистской позицией и выдвигает требования в духе "либо будет по-нашему, либо никак", то такой подход подталкивает нас в других направлениях", — сказал он в интервью Bloomberg.
Калын отметил, что Турция может располагать системами С-400 так, чтобы это не нарушало систему обороны НАТО. Он также отметил, что спорные вопросы можно решить за счёт конструктивного диалога в открытом и честном ключе, но, по его словам, американские политики должны понять, насколько серьёзно Турция относится к этим вопросам. Представитель Реджепа Тайипа Эрдогана напомнил, что решение о приобретении С-400 было принято далеко не за одну ночь.
Ранее Лайф рассказывал, что глава Госдепа США призвал Турцию избавиться от С-400. Напомним, что в середине декабря 2020 года США ввели санкции против Турции за покупку российских С-400. Позже в Вашингтоне признали, что главной целью введённых ограничений является Россия.
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