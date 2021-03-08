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"Локомотив" за 15 минут разгромил "Арсенал": даже Смолов забил гол впервые с сентября

Железнодорожники увозят из Тулы три очка.

8 марта 2021, 13:12

Московский "Локомотив" обыграл тульский "Арсенал" в матче 21-го тура Российской премьер-лиги — 3:0. Правда, раскачивались красно-зелёные долго — счёт был открыт на 71-й минуте благодаря голу Фёдора Смолова. При этом российский форвард не забивал с сентября прошлого года.

Также отличились Мурило и Рифат Жемалетдинов. Теперь команда Марко Николича с 34 очками занимает седьмую строчку в турнирной таблице, а вот туляки остаются в зоне вылета (14 очков и 15-е место).

РПЛ. 21-й тур

"Арсенал" — "Локомотив" — 0:3

Голы: Смолов 71' (0:1), Мурило 75' (0:2), Жемалетдинов 85' (0:3)

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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