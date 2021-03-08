"Локомотив" за 15 минут разгромил "Арсенал": даже Смолов забил гол впервые с сентября

Московский "Локомотив" обыграл тульский "Арсенал" в матче 21-го тура Российской премьер-лиги — 3:0. Правда, раскачивались красно-зелёные долго — счёт был открыт на 71-й минуте благодаря голу Фёдора Смолова. При этом российский форвард не забивал с сентября прошлого года.