В Австрии зарегистрировали первый случай "бразильского" коронавируса-мутанта

В австрийском городе Зальцбург медики сообщили о регистрации первого случая заражения "бразильской" мутацией нового коронавируса. Кто именно стал жертвой заболевания, власти не уточняют. Однако известно, что иных случаев с подозрением на заражение этой мутацией выявлено не было.