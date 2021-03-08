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В Австрии зарегистрировали первый случай "бразильского" коронавируса-мутанта

Около 80% инфицированных в стране были заражены "британской" разновидностью вируса.

8 марта 2021, 15:45

Фото © Pixabay

В австрийском городе Зальцбург медики сообщили о регистрации первого случая заражения "бразильской" мутацией нового коронавируса. Кто именно стал жертвой заболевания, власти не уточняют. Однако известно, что иных случаев с подозрением на заражение этой мутацией выявлено не было.

"Органам здравоохранения Зальцбурга до настоящего времени был подтверждён один случай "бразильского" варианта вируса P.2", — сообщило правительство федеральной земли Зальцбург.

Там уточнили, что на данный момент в стране выявлен один случай "южноафриканского" варианта. Около 80% всех положительных случаев заражения ковидом приходится на "британскую" разновидность вируса.

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А ранее Лайф писал, что в Италии обнаружили мутацию коронавируса, устойчивую к вакцинам. Ковид-мутант был обнаружен в городе Брешиа в Ломбардии. Данный регион находится в оранжевой зоне по заболеваемости.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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