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Папа римский назвал последние месяцы пандемии тюрьмой

Понтифик признался, что ему очень не хватало общения с верующими.

8 марта 2021, 15:39
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CEg7y8tFHTX/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">franciscus</a></p>

Фото © Instagram / franciscus

Папа римский Франциск сравнил последние месяцы пандемии коронавируса с тюремным заключением. Во время своей поездки в Ирак он также признался, что очень скучал по общению с верующими.

"После месяцев "тюрьмы" я действительно чувствовал себя в заключении [последние месяцы пандемии], сейчас как будто заново начал жить", — сказал Франциск.

В Ираке папа провёл всего одну мессу, но зато какую: под неё был выделен целый стадион, а поучаствовать в ней пришло более 10 тысяч верующих. На прощание понтифик наказал местным священнослужителям не терять связи со своей паствой и не становиться кастой. Франциск стал первым папой в истории, ступившим на землю Ирака.

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Напомним, папа римский не проводил больших служб в Италии с марта прошлого года. Всему виной, конечно же, ограничительные меры, вызванные пандемией коронавируса. Не так давно понтифик предрёк человечеству новый потоп.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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