Папа римский назвал последние месяцы пандемии тюрьмой

Папа римский Франциск сравнил последние месяцы пандемии коронавируса с тюремным заключением. Во время своей поездки в Ирак он также признался, что очень скучал по общению с верующими.

"После месяцев "тюрьмы" я действительно чувствовал себя в заключении [последние месяцы пандемии], сейчас как будто заново начал жить", — сказал Франциск.

В Ираке папа провёл всего одну мессу, но зато какую: под неё был выделен целый стадион, а поучаствовать в ней пришло более 10 тысяч верующих. На прощание понтифик наказал местным священнослужителям не терять связи со своей паствой и не становиться кастой. Франциск стал первым папой в истории, ступившим на землю Ирака.

Напомним, папа римский не проводил больших служб в Италии с марта прошлого года. Всему виной, конечно же, ограничительные меры, вызванные пандемией коронавируса. Не так давно понтифик предрёк человечеству новый потоп.

Авторы