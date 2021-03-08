Папа римский назвал последние месяцы пандемии тюрьмой
Понтифик признался, что ему очень не хватало общения с верующими.
Фото © Instagram / franciscus
Папа римский Франциск сравнил последние месяцы пандемии коронавируса с тюремным заключением. Во время своей поездки в Ирак он также признался, что очень скучал по общению с верующими.
"После месяцев "тюрьмы" я действительно чувствовал себя в заключении [последние месяцы пандемии], сейчас как будто заново начал жить", — сказал Франциск.
В Ираке папа провёл всего одну мессу, но зато какую: под неё был выделен целый стадион, а поучаствовать в ней пришло более 10 тысяч верующих. На прощание понтифик наказал местным священнослужителям не терять связи со своей паствой и не становиться кастой. Франциск стал первым папой в истории, ступившим на землю Ирака.
Напомним, папа римский не проводил больших служб в Италии с марта прошлого года. Всему виной, конечно же, ограничительные меры, вызванные пандемией коронавируса. Не так давно понтифик предрёк человечеству новый потоп.
Выбор редакции
"Надежда сильнее смерти": Байден назвал визит папы римского в Ирак важным посланием
Пентагон заявил о готовности дать ответ на ракетный удар по авиабазе США в Ираке
Атомный авианосец США вошёл в Средиземное море
Анатолий Вассерман решил пойти в политику и стать депутатом Госдумы
Букетный переполох: мужчины устроили ажиотаж на цветочных рынках Москвы 8 Марта — видео
Комментариев: 0