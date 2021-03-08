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Регион
Опубликовано 8 марта 2021, 15:33
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Кравчук раскрыл детали разговоров с Горбачёвым и Ельциным о сценарии сохранения СССР

Фото © ТАСС / AP Photo / Efrem Lukatsky

Фото © ТАСС / AP Photo / Efrem Lukatsky

Он поделился воспоминаниями о том, как главы республик обсуждали новое устройство Союза.

Незадолго до подписания в 1991 году Беловежских соглашений руководители союзных республик рассматривали сценарий сохранения СССР как единого государства. Об этом рассказал первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, обсуждения велись в Ново-Огарёве в декабре 1991 года. Кравчук рассказал, что Борис Ельцин выступал за создание конфедерации вместо федеративного государства. Идею, как отмечает политик, отверг первый и единственный президент СССР Михаил Горбачёв.

"Горбачёв говорит: "А образец конфедерации можете предложить?" Ельцин говорит: "Конечно. Швейцария. Сегодня вы президент, через год Леонид Макарович, ещё через год я". Горбачёв так задумался и говорит: "Нет, нет, нет, так нельзя, должен быть один президент", — рассказал Леонид Кравчук о деталях разговора с Горбачёвым.

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Николай Абрамов
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