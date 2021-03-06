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Регион
Опубликовано 6 марта 2021, 02:38
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Жириновский описал судьбу России в случае сохранения СССР

Фото © ТАСС / Джапаридзе Михаил

Фото © ТАСС / Джапаридзе Михаил

По словам политика, население страны составляло бы 300 миллионов человек.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказал своё мнение, как сложилась бы судьба России в случае сохранения СССР. Политик отметил, что, если бы власти заняли сторону народа и последовали результатам Всесоюзного референдума по сохранению Советского Союза, сегодня бы страна пребывала в полном территориальном составе и являлась бы самой преуспевающей на планете.

Жириновский уверен, что тогда население составляло бы 300 миллионов человек, экономика была бы мощной, поскольку "мы были бы самодостаточными".

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"Весь юг нам давал то, что нам сегодня везут из Африки, из Израиля или из Западной Европы. У нас свои были фрукты, овощи — всё своё. Бахчевые, хлопок, виноград. И, представляете, мы бы сегодня были монополистами на газово-нефтяном рынке. Весь газ, нефть Азербайджана, Туркмении, Узбекистана, Казахстана — это было бы общее наше богатство", — уточнил Жириновский в эфире радио "Комсомольская правда".

По его мнению, страна "уже лет 20 бы экспортировала продовольствие".

"Была бы великая страна. Сколько бы семей сохранилось", — резюмировал политик.

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Ранее Жириновский предположил, кто станет следующим президентом России.

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