Жириновский описал судьбу России в случае сохранения СССР

По словам политика, население страны составляло бы 300 миллионов человек.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказал своё мнение, как сложилась бы судьба России в случае сохранения СССР. Политик отметил, что, если бы власти заняли сторону народа и последовали результатам Всесоюзного референдума по сохранению Советского Союза, сегодня бы страна пребывала в полном территориальном составе и являлась бы самой преуспевающей на планете.

Жириновский уверен, что тогда население составляло бы 300 миллионов человек, экономика была бы мощной, поскольку "мы были бы самодостаточными".

"Весь юг нам давал то, что нам сегодня везут из Африки, из Израиля или из Западной Европы. У нас свои были фрукты, овощи — всё своё. Бахчевые, хлопок, виноград. И, представляете, мы бы сегодня были монополистами на газово-нефтяном рынке. Весь газ, нефть Азербайджана, Туркмении, Узбекистана, Казахстана — это было бы общее наше богатство", — уточнил Жириновский в эфире радио "Комсомольская правда".

По его мнению, страна "уже лет 20 бы экспортировала продовольствие".

"Была бы великая страна. Сколько бы семей сохранилось", — резюмировал политик.