В Брюсселе создали "летучие отряды" для борьбы с домогательствами на улицах

Полиция бельгийского Брюсселя объявила о начале борьбы с уличными домогательствами на улицах города. Для этого созданы "летучие отряды" из офицеров в штатском, сообщило ведомство в своём твиттере.

https://twitter.com/zpz_polbru/status/1368625717328613383

Данная инициатива является совместным решением полиции Брюсселя, бургомистра города Филиппа Клоза, заместителя премьер-министра и главы юстиции Швейцарии Винсента ван Квикенборна и бургомистра коммуны Икселя Христос Доулкеридиса. Согласно публикации для выявления случаев домогательства на улицах будут задействованы сотрудники полиции в штатском.

А недавно стало известно, что в Австралии сразу четыре женщины обвинили сотрудника аппарата Министерства обороны в сексуальных преступлениях.

Авторы