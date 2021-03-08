В Брюсселе создали "летучие отряды" для борьбы с домогательствами на улицах
Правоохранители уже начали патрулировать город.
Фото © Twitter / PolBru
Полиция бельгийского Брюсселя объявила о начале борьбы с уличными домогательствами на улицах города. Для этого созданы "летучие отряды" из офицеров в штатском, сообщило ведомство в своём твиттере.
Данная инициатива является совместным решением полиции Брюсселя, бургомистра города Филиппа Клоза, заместителя премьер-министра и главы юстиции Швейцарии Винсента ван Квикенборна и бургомистра коммуны Икселя Христос Доулкеридиса. Согласно публикации для выявления случаев домогательства на улицах будут задействованы сотрудники полиции в штатском.
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