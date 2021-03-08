Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Брюсселе создали "летучие отряды" для борьбы с домогательствами на улицах

Правоохранители уже начали патрулировать город.

8 марта 2021, 10:18
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/zpz_polbru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">PolBru</a></p>

Фото © Twitter / PolBru

Полиция бельгийского Брюсселя объявила о начале борьбы с уличными домогательствами на улицах города. Для этого созданы "летучие отряды" из офицеров в штатском, сообщило ведомство в своём твиттере.

https://twitter.com/zpz_polbru/status/1368625717328613383

Данная инициатива является совместным решением полиции Брюсселя, бургомистра города Филиппа Клоза, заместителя премьер-министра и главы юстиции Швейцарии Винсента ван Квикенборна и бургомистра коммуны Икселя Христос Доулкеридиса. Согласно публикации для выявления случаев домогательства на улицах будут задействованы сотрудники полиции в штатском.

Экс-советница губернатора Нью-Йорка обвинила его в сексуальных домогательствах: предлагал сыграть в карты на раздевание

Экс-советница губернатора Нью-Йорка обвинила его в сексуальных домогательствах: предлагал сыграть в карты на раздевание

А недавно стало известно, что в Австралии сразу четыре женщины обвинили сотрудника аппарата Министерства обороны в сексуальных преступлениях.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Некоторые страны ЕС внесли свои предложения по новым санкциям из-за ареста Навального

19 февраля, 14:20

Впал в белую горячку и забыл, как убивал: Лайф узнал детали смерти ребёнка, в которой подозревают его отца-полицейского

сегодня в 10:07

Американского рэпера Chucky Trill застрелили в собственной машине

сегодня в 08:25

"Взбесившаяся" буровая установка сбила с ног зазевавшегося рабочего — видео

сегодня в 09:50

Нога балерины, беременная собака и ещё 18 рентгеновских снимков, на которые нельзя не залипнуть

сегодня в 10:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1