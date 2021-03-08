Made with Russia: вакцину "Спутник V" начнут производить в Италии

Россия и Италия (в лице РФПИ и ADIENNE Pharma & Biotech) договорились о начале совместного производства вакцины "Спутник V". Италия станет первой европейской страной, где было получено подобное разрешение. Об этом сообщили в Итало-российской торговой палате (ИРТП).

Производство запустится в июне 2021 года. Как отметили в ИРТП, это позволит создать новые рабочие места и контролировать необходимые процессы. Итальянская сторона назвала соглашение историческим событием, которое доказывает хорошее состояние двусторонних отношений между Москвой и Римом.

"Соглашение было достигнуто после продолжительного диалога благодаря неоценимой поддержке Посольства Италии в РФ. Наша палата всегда поощряла Made in Italy, но на этот раз мы решили поддержать Made with Russia, учитывая наш статус "смешанной" торговой палаты", — отметил президент Итало-российской торговой палаты Винченцо Трани.

Он выразил надежду на улучшение фармацевтической области и приток инвестиций к итальянским фармкомпаниям. Отмечается, что европейские органы уже начали процесс по авторизации "Спутника V".

Напомним, ранее состоялся видеоразговор между главами ВОЗ и Минздрава России. Стороны обсудили применение "Спутника V" и список средств, одобренных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях.

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