Еврокомиссия представит проект паспортов вакцинации 17 марта

Первый проект по созданию паспортов вакцинации в ЕС будет представлен Еврокомиссией 17 марта. Несмотря на это, решение об их возможном применении (в том числе на международном уровне) будет приниматься позднее. Об этом на брифинге в Брюсселе заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

"17 марта Еврокомиссия утвердит свои предложения об этом документе, который не будет называться паспортом, а получит название "зелёный электронный пропуск". Вопрос о его практическом применении будет решаться позднее странами ЕС", — отметил он.

До этого в ЕК утверждали, что для решения всего комплекса проблем, связанных с введением в обиход в ЕС паспортов вакцинации, им понадобится не менее трёх месяцев. Отмечается, что в данном документе должен отображаться не только факт вакцинации, но также другие медицинские данные, связанные с иммунитетом его обладателя к CoViD-19.

Напомним, что недавно Еврокомиссия заявила о возможной централизованной закупке вакцины российского производства "Спутник V".

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