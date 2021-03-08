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Категорий: 18

Еврокомиссия представит проект паспортов вакцинации 17 марта

При этом решение об их возможном практическом применении примут позднее.

8 марта 2021, 13:35
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Первый проект по созданию паспортов вакцинации в ЕС будет представлен Еврокомиссией 17 марта. Несмотря на это, решение об их возможном применении (в том числе на международном уровне) будет приниматься позднее. Об этом на брифинге в Брюсселе заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

"17 марта Еврокомиссия утвердит свои предложения об этом документе, который не будет называться паспортом, а получит название "зелёный электронный пропуск". Вопрос о его практическом применении будет решаться позднее странами ЕС", — отметил он.

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До этого в ЕК утверждали, что для решения всего комплекса проблем, связанных с введением в обиход в ЕС паспортов вакцинации, им понадобится не менее трёх месяцев. Отмечается, что в данном документе должен отображаться не только факт вакцинации, но также другие медицинские данные, связанные с иммунитетом его обладателя к CoViD-19.

Напомним, что недавно Еврокомиссия заявила о возможной централизованной закупке вакцины российского производства "Спутник V".

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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