Трёхлетний малыш пострадал в московском ТЦ из-за оголённых проводов
В администрации магазина проводят проверку.
В московском торговом центре "Европолис", что находится на Проспекте мира, трёхлетний ребёнок пострадал после того, как коснулся оголённых проводов, торчащих из пола. Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, сейчас в ситуации разбирается администрация ТЦ.
"Сейчас узнаём в чём проблема и в чём ситуация. Будем разбираться", — сообщили в торговом центре.
Ранее Лайф сообщал, что в другом торговом центре четырёхлетний мальчик зацепился рукой за эскалатор, который поднял его на высоту нескольких метров, после чего ребёнок сорвался вниз. При падении ребёнок получил множество травм и сейчас находится в больнице в тяжёлом состоянии.
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