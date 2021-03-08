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Трёхлетний малыш пострадал в московском ТЦ из-за оголённых проводов

В администрации магазина проводят проверку.

8 марта 2021, 13:30
<p>Фото © <a href="https://www.google.com/url?sa=i&url=https://alexby.design/installing-a-homeseer-z-wave-smart-dimmer/&psig=AOvVaw1R_jWz4rl8bgiNbCp7trAH&ust=1615296741465000&source=images&cd=vfe&ved=0CAMQjB1qFwoTCNiunLfnoO8CFQAAAAAdAAAAABAD" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Alex Bussa - Experience Design Leader</a></p>

Фото © Alex Bussa - Experience Design Leader

В московском торговом центре "Европолис", что находится на Проспекте мира, трёхлетний ребёнок пострадал после того, как коснулся оголённых проводов, торчащих из пола. Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, сейчас в ситуации разбирается администрация ТЦ.

"Сейчас узнаём в чём проблема и в чём ситуация. Будем разбираться", — сообщили в торговом центре.

Один ребёнок пострадал при обрушении аттракциона в московском ТЦ

Один ребёнок пострадал при обрушении аттракциона в московском ТЦ

Ранее Лайф сообщал, что в другом торговом центре четырёхлетний мальчик зацепился рукой за эскалатор, который поднял его на высоту нескольких метров, после чего ребёнок сорвался вниз. При падении ребёнок получил множество травм и сейчас находится в больнице в тяжёлом состоянии.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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