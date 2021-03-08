Группа Little Big выпустила новый клип, но его от нападок не спас даже Пухляш

Главный претендент на участие в Евровидении (группа Little Big) выпустил клип на песню Sex Machine. Видеозапись набрала уже почти полмиллиона просмотров на "Ютубе", но многие фанаты оказались разочарованы роликом.

В съёмках принял участие танцор Дмитрий Красилов, прославившийся как Пухляш после выхода клипа Little Big на трек Uno. В ролике все танцуют, а затем стирают память Пухляшу, после чего тот отправляется на съёмки клипа Uno. Но поклонники группы обратили внимание на другую деталь: мотив и аранжировка трека сильно напоминают другую известную композицию — Beep Beep I'm a Sheep. Пока группа никак не комментирует схожесть песен. Неизвестно также, связан ли новый трек с грядущим Евровидением, на котором коллектив Little Big, вероятно, будет выступать.