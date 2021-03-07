Провал Пугачёвой и триумф Билана: на кого равняться участнику Евровидения-2021 от России
8 марта пройдёт голосование за представителя России на европейском песенном конкурсе.
Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © YouTube / Алла Пугачёва — Примадонна (финал, Евровидение, 03.05.1997 г.), © VK / Дима Билан
Евровидение-2021 должно пройти в мае в Роттердаме. Естественно, с оговорками — если ситуация с пандемией коронавируса не пойдёт на новый круг. Ведь именно из-за этого пришлось отменить его в прошлом году. Позже конкурс всё же провели в онлайн-формате, что, конечно, не сравнится с действом в реальности. Россию тогда представила группа Little Big, которая по итогам неофициального зрительского голосования заняла 9-е место.
В этом году право на проведение отборочного этапа внутри страны — у Первого канала. Жюри уже определилось с шорт-листом тех, кто представит Россию по итогам зрительского голосования. Имена пока не раскрываются. Но уже известно, что Филипп Киркоров поедет на Евровидение с певицей из Молдавии, хотя до этого долгое время продюсировал на конкурсе российских исполнителей. "Король эстрады" и сам был участником Евровидения в далёком 1995-м, и его результат можно назвать провалом. Но был и триумф Димы Билана в 2008-м. Лайф решил вспомнить, как представители нашей страны проявляли себя на песенном конкурсе с 1994 года.
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