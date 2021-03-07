Провал Пугачёвой и триумф Билана: на кого равняться участнику Евровидения-2021 от России

Евровидение-2021 должно пройти в мае в Роттердаме . Естественно, с оговорками — если ситуация с пандемией коронавируса не пойдёт на новый круг. Ведь именно из-за этого пришлось отменить его в прошлом году. Позже конкурс всё же провели в онлайн-формате , что, конечно, не сравнится с действом в реальности. Россию тогда представила группа Little Big, которая по итогам неофициального зрительского голосования заняла 9-е место.

В этом году право на проведение отборочного этапа внутри страны — у Первого канала. Жюри уже определилось с шорт-листом тех, кто представит Россию по итогам зрительского голосования. Имена пока не раскрываются. Но уже известно, что Филипп Киркоров поедет на Евровидение с певицей из Молдавии, хотя до этого долгое время продюсировал на конкурсе российских исполнителей. "Король эстрады" и сам был участником Евровидения в далёком 1995-м, и его результат можно назвать провалом. Но был и триумф Димы Билана в 2008-м. Лайф решил вспомнить, как представители нашей страны проявляли себя на песенном конкурсе с 1994 года.