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Провал Пугачёвой и триумф Билана: на кого равняться участнику Евровидения-2021 от России

8 марта пройдёт голосование за представителя России на европейском песенном конкурсе.

7 марта 2021, 21:40
<h1>Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=vzCOKhJlaKQ" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Алла Пугачёва </a>—<a href="https://www.youtube.com/watch?v=vzCOKhJlaKQ" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Примадонна (финал, Евровидение, 03.05.1997 г.)</a>, © <a href="https://vk.com/album-5599_38411231" target="_blank" rel="noopener noreferrer">VK / Дима Билан</a> </h1>

Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © YouTube / Алла Пугачёва Примадонна (финал, Евровидение, 03.05.1997 г.), © VK / Дима Билан

Евровидение-2021 должно пройти в мае в Роттердаме. Естественно, с оговорками — если ситуация с пандемией коронавируса не пойдёт на новый круг. Ведь именно из-за этого пришлось отменить его в прошлом году. Позже конкурс всё же провели в онлайн-формате, что, конечно, не сравнится с действом в реальности. Россию тогда представила группа Little Big, которая по итогам неофициального зрительского голосования заняла 9-е место.

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В этом году право на проведение отборочного этапа внутри страны — у Первого канала. Жюри уже определилось с шорт-листом тех, кто представит Россию по итогам зрительского голосования. Имена пока не раскрываются. Но уже известно, что Филипп Киркоров поедет на Евровидение с певицей из Молдавии, хотя до этого долгое время продюсировал на конкурсе российских исполнителей. "Король эстрады" и сам был участником Евровидения в далёком 1995-м, и его результат можно назвать провалом. Но был и триумф Димы Билана в 2008-м. Лайф решил вспомнить, как представители нашей страны проявляли себя на песенном конкурсе с 1994 года.

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Авторы
Алексей Соков
Алексей Соков

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