"Надежда сильнее смерти": Байден назвал визит папы римского в Ирак важным посланием

Президент США Джо Байден высказался по поводу недавнего визита папы римского Франциска в Ирак. Там глава римско-католической церкви увиделся с великим аятоллой Али Систани — духовным лидером шиитов Ирака.

"Визит папы римского Франциска стал историческим. Как сказал сам папа, это стало важным посланием о том, что "братство прочнее братоубийства, надежда сильнее смерти, а мир сильнее войны", — отметил глава Белого дома США.

Байден поздравил правительство и народ Ирака с тем, какую "заботу они вложили" в организацию визита в страну понтифика. Он добавил, что продолжает восхищаться приверженностью папы римского обеспечению религиозной терпимости, общих связей человечества и межконфессионального взаимопонимания.

А до этого папа римский объявил о всеобщем отпущении грехов. Особая индульгенция будет действовать год, а повод — пандемия коронавируса. Особенно она распространяется на пожилых, больных, умирающих, страдающих и тех, кто по уважительным причинам не может выйти из дома.

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