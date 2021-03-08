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Землетрясение магнитудой 5,5 балла произошло у берегов Индонезии

Информации о жертвах пока не поступало.

8 марта 2021, 14:36

У побережья острова Суматра в Индонезии было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5 балла. Об этом происшествии сообщила Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение было зафиксировано в 12:56 по времени UTC (15:56 мск). Сообщается, что эпицентр толчков находился в 158 километрах к юго-западу от провинции Бенкулу и его очаг залегал на глубине 10 километров. Никакой информации о возможных жертвах этого естественного катаклизма пока не поступало.

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Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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