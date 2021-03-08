"Газпром" поставил в Европу первую партию "зелёного" СПГ

Компания "Газпром" осуществила свою первую поставку углеродно-нейтрального, или, как его ещё называют, "зелёного" сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. Покупателем выступила нефтегазовая компания Royal Dutch Shell, сообщается в пресс-релизе на сайте "Газпром экспорт".

"Благодаря дополнительным мероприятиям по снижению уровня эмиссии, а также масштабной деятельности в сфере компенсации воздействия на окружающую среду природный газ будет оставаться важнейшим элементом глобальной энергетики на десятилетия вперёд", — приводятся в сообщении слова гендиректора "Газпром экспорт" Елены Бурмистровой.

Танкер доставил первую партию "зелёного" газа на терминал Dragon в Уэльсе из Мурманска, где на него была перегружена партия СПГ с завода "Ямал СПГ". В компании также отметили, что, по условиям соглашения, "Газпром" и "Шелл" совместно компенсируют углеродный след партии сертификатами на выбросы типа Verified Carbon Standard (VCS) и Climate, Community and Biodiversity (CCB).

А ранее в "Газпроме" назвали ожидаемую дату запуска "Северного потока – 2". Напомним, что трубопровод предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

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