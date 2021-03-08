Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Газпром" поставил в Европу первую партию "зелёного" СПГ

Танкер с грузом из Мурманска пришёл в Уэльс.

8 марта 2021, 14:15
<p>Фото © ТАСС / Семёнов Александр</p>

Фото © ТАСС / Семёнов Александр

Компания "Газпром" осуществила свою первую поставку углеродно-нейтрального, или, как его ещё называют, "зелёного" сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. Покупателем выступила нефтегазовая компания Royal Dutch Shell, сообщается в пресс-релизе на сайте "Газпром экспорт".

"Благодаря дополнительным мероприятиям по снижению уровня эмиссии, а также масштабной деятельности в сфере компенсации воздействия на окружающую среду природный газ будет оставаться важнейшим элементом глобальной энергетики на десятилетия вперёд", — приводятся в сообщении слова гендиректора "Газпром экспорт" Елены Бурмистровой.

Танкер доставил первую партию "зелёного" газа на терминал Dragon в Уэльсе из Мурманска, где на него была перегружена партия СПГ с завода "Ямал СПГ". В компании также отметили, что, по условиям соглашения, "Газпром" и "Шелл" совместно компенсируют углеродный след партии сертификатами на выбросы типа Verified Carbon Standard (VCS) и Climate, Community and Biodiversity (CCB).

"Газпром" предупредил об истощении запасов газа в Европе из-за холодов

"Газпром" предупредил об истощении запасов газа в Европе из-за холодов

А ранее в "Газпроме" назвали ожидаемую дату запуска "Северного потока – 2". Напомним, что трубопровод предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Германии назвали четыре сценария развития событий вокруг "Северного потока – 2"

26 февраля, 11:35

"Газпром нефть" и альянс энергетических компаний поддержат стартапы российских вузов

1 марта, 14:09

Блокировку публикаций российских СМИ в Facebook назвали угрозой нацбезопасности

сегодня в 14:26

"Надежда сильнее смерти": Байден назвал визит папы римского в Ирак важным посланием

сегодня в 14:50

Фургон раздавил легковушку с матерью и двумя детьми в Татарстане

сегодня в 14:43

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1