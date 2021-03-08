В Северной Осетии мужчина застрелил жену и покончил с собой
Фото © СУ СК России по РСО-Алания
По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.
В городе Алагире в Северной Осетии мужа и жену обнаружили мёртвыми в собственном доме в ночь на 8 марта. По версии следствия, мужчина застрелил супругу и свёл счёты с жизнью.
В региональном управлении СКР возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Точные обстоятельства трагедии предстоит выяснить правоохранителям.
А накануне в Подмосковье произошло чудовищное убийство бабушки и трёх её внуков. Женщину с детьми зарезал 32-летний племянник с диагнозом "олигофрения" во время "буйного помешательства". СК показал видео с места жестокой расправы.
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