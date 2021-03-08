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Категорий: 18

В Северной Осетии мужчина застрелил жену и покончил с собой

Возбуждено уголовное дело.

8 марта 2021, 13:45
<p>Фото © <a href="https://vk.com/suskrsoa" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СК России по РСО-Алания</a></p>

Фото © СУ СК России по РСО-Алания

В городе Алагире в Северной Осетии мужа и жену обнаружили мёртвыми в собственном доме в ночь на 8 марта. По версии следствия, мужчина застрелил супругу и свёл счёты с жизнью.

В региональном управлении СКР возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Точные обстоятельства трагедии предстоит выяснить правоохранителям.

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А накануне в Подмосковье произошло чудовищное убийство бабушки и трёх её внуков. Женщину с детьми зарезал 32-летний племянник с диагнозом "олигофрения" во время "буйного помешательства". СК показал видео с места жестокой расправы.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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