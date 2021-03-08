Лайф публикует видео задержания полицейского, подозреваемого в жестоком убийстве маленького сына

Во время задержания 39-летний Илья был сильно пьян. Инспектор ДПС не пытался оказывать сопротивления сотрудникам полиции, а пошёл другим путём — пытался переложить вину за гибель сына на "ворвавшихся к нему в квартиру преступников". Камеры наблюдения, однако, показали, что история о нападении — всего лишь попытка скрыть свою причастность к чудовищному убийству.