Лайф публикует видео задержания полицейского, подозреваемого в жестоком убийстве маленького сына
39-летний старший лейтенант был сильно пьян, но успел придумать сразу две версии о гибели мальчика.
В распоряжении Лайфа оказалось видео задержания сотрудника ДПС, подозреваемого в жестоком убийстве шестилетнего сына. По версии следствия, мужчина размозжил голову собственному ребёнку во время белой горячки.
Во время задержания 39-летний Илья был сильно пьян. Инспектор ДПС не пытался оказывать сопротивления сотрудникам полиции, а пошёл другим путём — пытался переложить вину за гибель сына на "ворвавшихся к нему в квартиру преступников". Камеры наблюдения, однако, показали, что история о нападении — всего лишь попытка скрыть свою причастность к чудовищному убийству.
Впал в белую горячку и забыл, как убивал: Лайф узнал детали смерти ребёнка, в которой подозревают его отца-полицейского
Напомним, трагедия произошла сегодня ночью в квартире одного из жилых домов, расположенных по Пролетарскому проезду в Москве. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". После трагедии в отношении полицейского начали служебную проверку. Старший лейтенант лишился работы.
Выбор редакции
Число пострадавших в ДТП с "гелендвагеном" и такси в центре Москвы достигло пяти человек
Подозреваемого в убийстве шестилетнего сына полицейского из Москвы уволили из органов
Скончался знаменитый дрессировщик львов Борис Бирюков
Обнародована неизвестная ранее записка скопинского маньяка
Влюблённая парочка голышом путешествует по миру, занимаясь йогой в самых непредсказуемых местах
Комментариев: 0