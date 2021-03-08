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Лайф публикует видео задержания полицейского, подозреваемого в жестоком убийстве маленького сына

39-летний старший лейтенант был сильно пьян, но успел придумать сразу две версии о гибели мальчика.

8 марта 2021, 11:53

В распоряжении Лайфа оказалось видео задержания сотрудника ДПС, подозреваемого в жестоком убийстве шестилетнего сына. По версии следствия, мужчина размозжил голову собственному ребёнку во время белой горячки.

Во время задержания 39-летний Илья был сильно пьян. Инспектор ДПС не пытался оказывать сопротивления сотрудникам полиции, а пошёл другим путём — пытался переложить вину за гибель сына на "ворвавшихся к нему в квартиру преступников". Камеры наблюдения, однако, показали, что история о нападении — всего лишь попытка скрыть свою причастность к чудовищному убийству.

Впал в белую горячку и забыл, как убивал: Лайф узнал детали смерти ребёнка, в которой подозревают его отца-полицейского

Впал в белую горячку и забыл, как убивал: Лайф узнал детали смерти ребёнка, в которой подозревают его отца-полицейского

Напомним, трагедия произошла сегодня ночью в квартире одного из жилых домов, расположенных по Пролетарскому проезду в Москве. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". После трагедии в отношении полицейского начали служебную проверку. Старший лейтенант лишился работы.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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