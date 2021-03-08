В Чувашии неадекватный посетитель бара "нокаутировал" женщину ударом ногой в живот — видео
Пока мужчину не нашли, но заявление на него уже в полиции.
Видео © УМВД России по Чувашской Республике
В Чувашии ищут мужчину, который в ночь на 7 марта напал на женщину в одном из баров города Новочебоксарска и несколько раз пнул её в живот. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.
"В ходе изучения видеозаписи с камеры наблюдения было установлено, что мужчина в возрасте 25–30 лет, одетый в синюю куртку, чёрные спортивные брюки, чёрные кроссовки с белой подошвой и кофту с капюшоном, несколько раз ударил потерпевшую ногой в живот", — говорится в сообщении.
Как стало известно Лайфу, 34-летняя местная жительница отдыхала в баре вместе с подругами. В какой-то момент на танцполе у них завязался словесный конфликт с незнакомой женщиной, который перерос в драку. В результате за незнакомку вступились гости, отдыхавшие за соседним столом, один из которых несколько раз ударил потерпевшую в живот. При этом пинок был такой силы, что женщину отбросило на пару метров. В ближайшее время женщина собирается снять побои.
Ранее Лайф рассказывал, что в Новокузнецке один из посетителей стриптиз-клуба пришёл в заведение с коктейлем Молотова и попытался устроить пожар. Свой поступок он объяснил местью за то, что ранее его вывели из клуба. Теперь на парня заведено уголовное дело.
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