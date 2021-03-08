"Вы наше вдохновение": Лавров и российские послы устроили флешмоб к 8 Марта

Запись с поздравлениями от сотрудников МИД. Видео © MID Russia

Сотрудники МИД Российской Федерации записали видео, в котором поздравили всех россиянок с 8 Марта. Они опубликовали его на страничке в "Фейсбуке".

Первым, конечно же, своё поздравление зачитал глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров. Он сказал немало тёплых слов и напомнил, насколько мужчины ценят и любят женщин.

Следом за ним свои лучшие пожелания по случаю праздника выразили постпред РФ при ООН Василий Небензя на английском языке и посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров на испанском языке и с букетом цветов наперевес.

Не остался в стороне и посол России в Австрии Дмитрий Любинский, который в качестве поздравления девушкам прочитал стихотворение на немецком языке. А посол России в Испании Юрий Корчагин в поздравительном выступлении на испанском языке сказал, что "женщинам удалось добиться не только своих прав, но и феноменальных результатов во всех профессиональных сферах, в том числе в дипломатии".

Ранее Лайф писал о необычном способе, при помощи которого женщин поздравили десантники.

Авторы