"Вы наше вдохновение": Лавров и российские послы устроили флешмоб к 8 Марта
Многие сделали это на языке страны, в которой работают.
Запись с поздравлениями от сотрудников МИД. Видео © MID Russia
Сотрудники МИД Российской Федерации записали видео, в котором поздравили всех россиянок с 8 Марта. Они опубликовали его на страничке в "Фейсбуке".
Первым, конечно же, своё поздравление зачитал глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров. Он сказал немало тёплых слов и напомнил, насколько мужчины ценят и любят женщин.
Следом за ним свои лучшие пожелания по случаю праздника выразили постпред РФ при ООН Василий Небензя на английском языке и посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров на испанском языке и с букетом цветов наперевес.
Не остался в стороне и посол России в Австрии Дмитрий Любинский, который в качестве поздравления девушкам прочитал стихотворение на немецком языке. А посол России в Испании Юрий Корчагин в поздравительном выступлении на испанском языке сказал, что "женщинам удалось добиться не только своих прав, но и феноменальных результатов во всех профессиональных сферах, в том числе в дипломатии".
Ранее Лайф писал о необычном способе, при помощи которого женщин поздравили десантники.
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