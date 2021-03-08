Блокировку публикаций российских СМИ в Facebook назвали угрозой нацбезопасности

Депутат напомнил, что речь идёт об официальной информации правоохранительных органов, а именно о ФСБ.

"Такие действия создают угрозу нацбезопасности, поскольку речь шла не о каких-то домыслах отдельных журналистов или блогеров, а об официальной информации правоохранительных органов. Таким образом, "Фейсбук" лишил граждан нашей страны доступа к информации о необходимости быть готовыми к угрозам, с которыми они могут столкнуться", — сказал он.