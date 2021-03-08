Блокировку публикаций российских СМИ в Facebook назвали угрозой нацбезопасности
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Депутат напомнил, что речь идёт об официальной информации правоохранительных органов, а именно о ФСБ.
Блокировка публикаций российских СМИ в социальных сетях создаёт непосредственную угрозу национальной безопасности, заявил глава Комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарёв.
"Такие действия создают угрозу нацбезопасности, поскольку речь шла не о каких-то домыслах отдельных журналистов или блогеров, а об официальной информации правоохранительных органов. Таким образом, "Фейсбук" лишил граждан нашей страны доступа к информации о необходимости быть готовыми к угрозам, с которыми они могут столкнуться", — сказал он.
По его словам, члены комиссии полностью поддерживают предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина проработать законодательные решения, которые позволят впредь избегать подобного цифрового беспредела и в социальных сетях.
Напоминаем, что на блокировку соцсетями российских СМИ крайне резко отреагировал спикер Госдумы Вячеслав Володин.