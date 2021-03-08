Фургон раздавил легковушку с матерью и двумя детьми в Татарстане

В Татарстане произошло крупное ДТП, в результате которого погибли женщина и десятилетний ребёнок. Подробности страшной аварии сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

На девятом километре трассы Алексеевское — Высокий Колок 39-летняя женщина не справилась с управлением автомобиля "Лада" и вылетела на встречную полосу прямо в грузовой фургон "Форд". Автоледи была в машине с двумя сыновьями. Ударом легковушку раздавило. Мать и один из детей погибли на месте, второй мальчик экстренно госпитализирован с ЧМТ и переломом правой голени. На месте работают сотрудники ГИБДД и прокуратуры. Выясняются обстоятельства трагедии.