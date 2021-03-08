После страшного ДТП с семью погибшими под Самарой возбуждено уголовное дело

В Самарской области после смертельного ДТП, в котором погибло семь человек, возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Об этом сообщил прокурор Красноярского района региона Игорь Шустов.

"В связи с тем что в ДТП погиб несовершеннолетний, дело будет изъято прокуратурой из следствия МВД и передано в следствие Следственного комитета", — уточнил он в беседе с журналистами.

Самому молодому из погибших было 17 лет, тогда как самому старшему — 24. Все семь жертв находились в одной легковушке. Сейчас специалисты изучают состояние дорожного покрытия в месте страшной аварии.

Напомним, страшное ДТП произошло сегодня утром неподалёку от села Курумоч в Волжском районе. Автомобиль Volkswagen Tiguan полностью расплющился после столкновения с грузовиком Isuzu. Все семеро погибших — пятеро парней и две девушки — находились в легковой иномарке. Лайф публиковал видео с места жуткой аварии.

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