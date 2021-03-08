Число пострадавших в ДТП с "гелендвагеном" и такси в центре Москвы достигло пяти человек
Среди них оказалась одна несовершеннолетняя.
Количество пострадавших в результате ДТП с участием "гелендвагена", автомобиля такси и ВАЗ-2112 на Садовом кольце Москвы увеличилось до пяти человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по столице.
"В результате ДТП пострадало и доставлено в медицинские учреждения пять человек, включая одного несовершеннолетнего", — сообщил собеседник агентства.
У пострадавших врачи зафиксировали переломы конечностей, травмы головы и ушибы. Несовершеннолетняя пострадавшая была отправлена домой.
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Напомним, что авария с участием гелика, ВАЗа и "шкоды" случилась на Смоленском бульваре. После происшествия один из участников массового ДТП подрался с сотрудниками ГАИ.
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