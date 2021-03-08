Дмитрий Медведев поздравил россиянок с 8 Марта
Ранее женщин поздравил и сам президент России.
Фото © ТАСС / Екатерина Штукина
Российских женщин с 8 Марта поздравил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Своё поздравление он опубликовал на личной странице в соцсети "ВКонтакте".
"С праздником, дорогие женщины! Любви, счастья и здоровья!" — написал он, прикрепив к публикации фотографию тюльпанов.
Ранее с 8 Марта россиянок поздравил президент России Владимир Путин. Позже к нему присоединились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, которые опубликовали поздравление с борта МКС, а также члены ОНФ, которые исполнили а капелла песню Владимира Высоцкого "Лирическая".
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