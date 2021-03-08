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Дмитрий Медведев поздравил россиянок с 8 Марта

Ранее женщин поздравил и сам президент России.

8 марта 2021, 08:32
<p>Фото © ТАСС / Екатерина Штукина </p>

Фото © ТАСС / Екатерина Штукина

Российских женщин с 8 Марта поздравил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Своё поздравление он опубликовал на личной странице в соцсети "ВКонтакте".

"С праздником, дорогие женщины! Любви, счастья и здоровья!" написал он, прикрепив к публикации фотографию тюльпанов.

Мужчины по всей России поздравляют женщин в рамках акции "Вам, любимые!" — видео

Мужчины по всей России поздравляют женщин в рамках акции "Вам, любимые!" — видео

Ранее с 8 Марта россиянок поздравил президент России Владимир Путин. Позже к нему присоединились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, которые опубликовали поздравление с борта МКС, а также члены ОНФ, которые исполнили а капелла песню Владимира Высоцкого "Лирическая".

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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