Жителей Эстонии предупредили о возможном локдауне из-за "британского" коронавируса-мутанта

Если в ближайшее время эпидемиологическая ситуация в Эстонии не улучшится, а темпы заболеваемости продолжат расти, власти страны введут локдаун. Об этом заявила председатель эстонского правительства Кая Каллас.

"Британский" штамм агрессивнее и заразнее других, что, скорее всего, объясняет быстрый рост заболеваемости в Эстонии. Если информация, которую мы проверяем, окажется верна, это будет означать, что мы в ближайшее время должны будем ввести в стране локдаун", — написала она на своей странице в "Фейсбуке".

По её словам, в этом случае ученики всех школ страны будут переведены на дистанционное обучение, магазины и точки общепита закроются, а любые мероприятия окажутся под запретом. Сама же Каллас уже несколько дней находится на самоизоляции, так как недавно контактировала с заражённым ковидом. При этом все её тесты на коронавирус отрицательные.

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