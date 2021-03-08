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Жителей Эстонии предупредили о возможном локдауне из-за "британского" коронавируса-мутанта

В стране могут на время карантина закрыть магазины, рестораны и школы.

8 марта 2021, 15:22

Если в ближайшее время эпидемиологическая ситуация в Эстонии не улучшится, а темпы заболеваемости продолжат расти, власти страны введут локдаун. Об этом заявила председатель эстонского правительства Кая Каллас.

"Британский" штамм агрессивнее и заразнее других, что, скорее всего, объясняет быстрый рост заболеваемости в Эстонии. Если информация, которую мы проверяем, окажется верна, это будет означать, что мы в ближайшее время должны будем ввести в стране локдаун", — написала она на своей странице в "Фейсбуке".

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По её словам, в этом случае ученики всех школ страны будут переведены на дистанционное обучение, магазины и точки общепита закроются, а любые мероприятия окажутся под запретом. Сама же Каллас уже несколько дней находится на самоизоляции, так как недавно контактировала с заражённым ковидом. При этом все её тесты на коронавирус отрицательные.

Тем временем в России темпы заболеваемости медленно, но идут на спад. За прошедшие сутки в стране заболело чуть больше десяти тысяч человек. В то же время полным ходом идёт вакцинация от ковида. На сегодняшний день от вируса привились уже 300 миллионов человек по всему миру.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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