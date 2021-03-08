Атомный авианосец США вошёл в Средиземное море
Предполагается, что корабль должен направиться к Суэцкому каналу.
В акваторию Средиземного моря вошёл атомный авианосец ВМС США Dwight Eisenhower. Судно сопровождают эсминцы Mitscher и Thomas Hudner, ракетный крейсер Monterey и судно снабжения Arctic.
Ранее авианосная ударная группа проводила совместные учения с кораблями ВМС Марокко в Атлантике вблизи Канарских островов. Пока точно не известно, направится ли корабль в сторону Ближнего Востока или останется для взаимодействия с союзниками по НАТО. Судя по фотографиям очевидцев, сейчас корабли идут по Средиземному морю в восточном направлении.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что усиление присутствия НАТО в Чёрном море является ответом на действия России в регионе.
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