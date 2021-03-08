Атомный авианосец США вошёл в Средиземное море

Ранее авианосная ударная группа проводила совместные учения с кораблями ВМС Марокко в Атлантике вблизи Канарских островов. Пока точно не известно, направится ли корабль в сторону Ближнего Востока или останется для взаимодействия с союзниками по НАТО. Судя по фотографиям очевидцев, сейчас корабли идут по Средиземному морю в восточном направлении.