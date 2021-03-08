Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Атомный авианосец США вошёл в Средиземное море

Предполагается, что корабль должен направиться к Суэцкому каналу.

8 марта 2021, 15:57
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/timbaland57" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@timbaland57</a></p>

Фото © Twitter / @timbaland57

В акваторию Средиземного моря вошёл атомный авианосец ВМС США Dwight Eisenhower. Судно сопровождают эсминцы Mitscher и Thomas Hudner, ракетный крейсер Monterey и судно снабжения Arctic.

Фото © Twitter / @timbaland57

Фото © Twitter / @timbaland57

Ранее авианосная ударная группа проводила совместные учения с кораблями ВМС Марокко в Атлантике вблизи Канарских островов. Пока точно не известно, направится ли корабль в сторону Ближнего Востока или останется для взаимодействия с союзниками по НАТО. Судя по фотографиям очевидцев, сейчас корабли идут по Средиземному морю в восточном направлении.

Американский стратегический бомбардировщик совершил тренировочный полёт над Литвой

Американский стратегический бомбардировщик совершил тренировочный полёт над Литвой

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что усиление присутствия НАТО в Чёрном море является ответом на действия России в регионе.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1