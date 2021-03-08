В Чехии назвали российскую вакцину "Спутник V" одной из лучших

Томаш похвалил Правительство Словакии за то, что оно решило закупить у России вакцину "Спутник V". Он также обратил внимание на то, что из-за этого решения в правительстве страны наметился раскол, и заметил иронию в том, что больше всего против вакцины выступает партия с названием "За людей".