В Чехии назвали российскую вакцину "Спутник V" одной из лучших
Там похвалили словаков, которые смогли заполучить препарат.
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Журналист чешского издания Haló noviny Томаш Цинка подверг критике правительства европейских стран за нежелание закупать российскую вакцину "Спутник V". Он подчеркнул, что препарат является одним из лучших в своём роде.
Томаш похвалил Правительство Словакии за то, что оно решило закупить у России вакцину "Спутник V". Он также обратил внимание на то, что из-за этого решения в правительстве страны наметился раскол, и заметил иронию в том, что больше всего против вакцины выступает партия с названием "За людей".
Журналист также раскритиковал появление "линии для стукачей" в Словакии, где гражданам предложили доносить властям на тех, кто нарушает противоэпидемические ограничения. Такое правило может стать удачным способом насолить нелюбимым соседям, считает он.
Ранее Лайф писал о начале производства вакцины "Спутник V" в Италии.
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