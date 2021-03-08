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В Чехии назвали российскую вакцину "Спутник V" одной из лучших

Там похвалили словаков, которые смогли заполучить препарат.

8 марта 2021, 17:19
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Журналист чешского издания Haló noviny Томаш Цинка подверг критике правительства европейских стран за нежелание закупать российскую вакцину "Спутник V". Он подчеркнул, что препарат является одним из лучших в своём роде.

Томаш похвалил Правительство Словакии за то, что оно решило закупить у России вакцину "Спутник V". Он также обратил внимание на то, что из-за этого решения в правительстве страны наметился раскол, и заметил иронию в том, что больше всего против вакцины выступает партия с названием "За людей".

Журналист также раскритиковал появление "линии для стукачей" в Словакии, где гражданам предложили доносить властям на тех, кто нарушает противоэпидемические ограничения. Такое правило может стать удачным способом насолить нелюбимым соседям, считает он.

Президент Венесуэлы Мадуро рассказал о прекрасном самочувствии после вакцинации "Спутником V"

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Ранее Лайф писал о начале производства вакцины "Спутник V" в Италии.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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