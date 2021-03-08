В Москве прошло праздничное шествие "Дорогая, ты права!"
В марше приняло участие более тысячи человек.
Фото © LIFE
Фото © LIFE
Активисты "Молодой гвардии" 8 Марта провели в парке Горького праздничную акцию "Дорогая, ты права!". В распоряжение Лайфа попали фотографии произошедшего.
Фото © LIFE
Молодые люди, участвовавшие в ней, маршем проследовали от Андреевского моста по Пушкинской набережной парка Горького в Москве и завершили её у главного входа. Во время шествия активисты сканировали поздравления и лозунги, посвящённые женщинам. Они также дарили прохожим цветы, шарики и открытки. В праздничном мероприятии приняли участие более тысячи человек.
Фото © LIFE
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