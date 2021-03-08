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Категорий: 18

В Москве прошло праздничное шествие "Дорогая, ты права!"

В марше приняло участие более тысячи человек.

8 марта 2021, 16:59
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Фото © LIFE

Фото © LIFE

Активисты "Молодой гвардии" 8 Марта провели в парке Горького праздничную акцию "Дорогая, ты права!". В распоряжение Лайфа попали фотографии произошедшего.

Фото © LIFE

Фото © LIFE

Молодые люди, участвовавшие в ней, маршем проследовали от Андреевского моста по Пушкинской набережной парка Горького в Москве и завершили её у главного входа. Во время шествия активисты сканировали поздравления и лозунги, посвящённые женщинам. Они также дарили прохожим цветы, шарики и открытки. В праздничном мероприятии приняли участие более тысячи человек.

Фото © LIFE

Фото © LIFE

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Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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