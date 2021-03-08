Верховный суд США лишил Трампа последней надежды на победу на выборах

Верховный суд США отклонил третью, последнюю апелляцию бывшего американского лидера Дональда Трампа и несколько других дел, касающихся вопроса пересчёта голосов на президентских выборах 2020 года. Об этом сообщили в The Associated Press.

Суд постановил оставить в силе решение нижестоящей инстанции. Иск Трампа, в котором он требует не засчитывать тысячи голосов в штате Висконсин, был отклонён. Официальная причина такого решения неизвестна. Трампу удалось выиграть лишь одно из чуть более 50 дел в нижестоящих инстанциях. Но на результат выборов это никак не повлияло.