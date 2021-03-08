Госсекретарь США назвал Лукашенко последним диктатором Европы

Госсекретарь США Энтони Блинкен высказался о деятельности президента Белоруссии Александра Лукашенко. В своей речи во время вручения наград Госдепартамента за гражданское мужество женщинам из различных стран мира он припомнил члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову и вслед за этим упомянул и белорусского лидера.

"В преддверии [белорусских] президентских выборов, состоявшихся в прошлом году, она мобилизовала женщин по всей стране, чтобы протестовать против правления Александра Лукашенко — последнего диктатора Европы", — заявил Блинкен.

Он напомнил, что Колесникова находится под стражей в Белоруссии, но Соединённые Штаты продолжат призывать к её немедленному освобождению, а также к освобождению всех политических заключённых в республике.

Как уже писал Лайф, член президиума Координационного совета белорусской оппозиции была арестована по подозрению в призывах к захвату власти. Позднее Колесникова раскрыла подробности своего задержания. Оппозиционерка тогда утверждала, что сотрудники спецслужб пытались выдворить её за пределы страны, надели мешок на голову и угрожали физической расправой.

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